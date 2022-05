La nuova tecnologia cloud ci avverte quando non giocare a Kingdom Hearts

Ascolta questo articolo

Fino a 10 anni fa, era molto semplice giocare: bastava acquistare un titolo, in digitale oppure nel suo formato fisico, inserirlo nella console e giocare comodamente sul divano di casa senza troppi pensieri. Però nel corso del tempo le cose sono cambiate.

Recentemente, l’aggiornamento 1.03 per Kingdom Hearts su Nintendo Switch ha portato ad un curioso avvenimento, infatti si può giocare in streaming attraverso il cloud del gioco però con una situazione alquanto particolare. Infatti il sistema del gioco consiglia agli utenti di non eseguire questa funzione, e di giocare normalmente come si è fatto fino a questo momento, ovvero di cimentarsi nei titoli che hai già acquistato.

L’attuale aggiornamento, rilasciato nella data 14 maggio 2022, ha visto un aggiornamento per tutti i capitoli della saga di Kingdom Hearts, il quale consentirà ai giocatori di ricevere due nuove funzionalità chiamate “Priorità alle prestazioni” e “Priorità alla qualità grafica“.

Le impostazioni citate poc’anzi potranno essere selezionate prima di iniziare a giocare, consentendo all’utente di concentrarsi su una versione piuttosto che sull’altra godendo di una maggiore qualità grafica oppure su un framerate delle immagini più stabili. Tuttavia la seconda funzione dell’aggiornamento è indirizzato verso i capitoli della saga di Kingdom Hearts in streaming su cloud per Switch. Il problema è che quando si avvia il gioco in streaming su cloud con Priorità alla qualità grafica, il sistema ci avverte di una “congestione del server” che potrebbe verificarsi nel titolo.

Questa caratteristica permette a tutti i giocatori di sapere se è possibile giocare ai propri titoli preferiti in streaming, per evitare che i salvataggi possano essere perduti per qualche problema consentendo di giocare ovunque in qualsiasi momento. Però questa nuova forma di giocare è ancora agli inizi, basti pensare ai servizi presentati da Google con Stadia oppure Amazon con Amazon Luna, quindi vediamo come si svilupperanno le vicende.