Ipotesi di un nuovo capitolo per Crash Bandicoot, intitolato Crash Bandicoot World

La remastered “Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy” sviluppata da Vicarious Visions e pubblicata da Activision dapprima su Playstation 4 e poi su Xbox One e Microsoft Windows ha ottenuto un ottimo successo di vendite, convincendo l’azienda ha fare anche la remastered di CTR Crash, il titolo di corsa uscito su Playstation 1.

In molti però sognano un nuovo capitolo di Crash Bandicoot sulla prossima generazione di console. Negli ultimi giorni, ciò è avvenuto grazie a degli indizi usciti sul web per opera di Nicholas Kole, che ha twittato dell’argomento senza svelare alcun dettaglio, limitandosi ad interagire con i suoi follower mediante faccine e gif abbastanza misteriose e mai spiegate.

Un nuovo capitolo di “Crash Bandicoot”

Come riporta “Playstation Bit”, grazie ad una scoperta di un utente non ben identificato (le cui confidenze quindi vanno prese con le pinze), la prossima avventura del marsupiale arancione si intitolerà “Crash Bandicoot World“, sviluppata sia da “Vicarious Visions” che da “Toys for Bob”, società dove Nicholas Kole lavora come character designer e illustrator. Proprio da “Toys for Bob” nei giorni scorsi si sono lasciati sfuggire una concept art del marsupiale arancione, avvalorando quindi le ipotesi di un nuovo capitolo.

Si tratterà di un open world e dovrebbe prendere ispirazione da “Super Mario 3D Land“, platform uscito su Nintendo 3DS. Sempre come riportato da “Playstation Bit“, nel nuovo capitolo ci saranno tre nuove maschere (solare, lunare e dell’eclissi) e “nuovi nemici basati sui canoni della saga, come ibridi tra gatti e rane, rinoceronti, vombatidi e una scimmia rapper”.

Il design potrebbe essere stato svelato direttamente da Playstation. Infatti, nel nuovo spot di “PS4” chiamato “It’s Time To Play” possiamo vedere Crash Bandicoot in una veste nuova e totalmente differente rispetto a “Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy” e “Crash Team Racing”. Per vedere il video basta collegarsi sul canale YouTube di “PlayStation”. Il gioco potrebbe uscire proprio in tandem con il lancio della “Playstation 5”, quale esclusiva temporanea.