HyperX al CES 2023 con nuovi mouse e controller per il gaming

Al CES 2023, oltre a Razer, anche HP ha messo in campo diversi accessori per il gaming, grazie al brand controllato HyperX che, nella fattispecie, ha esibito in fiera nuovi mouse e controller.

Clutch Gladiate (Marzo, 34,99 dollari) è un controller cablato con cavo USB Type-C staccabile e jack da 3.5 mm per l’attacco alle cuffie. Ha un’impugnatura sempre comoda e precisa grazie alla texture sul proprio design: dietro ha 4 pulsanti personalizzabili per accedere facilmente ai comandi più usati, e dei grilletti che possono essere bloccati su due posizioni. Provvisto di licenza ufficiale Xbox, accresce il coinvolgimento in ottica immersiva grazie ai Dual Rumble, motori aptici che assicurano il force feedback.

HyperX Pulsefire Haste 2 è il nome del mouse, ideato nei colori bianco e nero, in versione cablata (grazie a cavi flessibili HyperFlex 2) e wireless. Esteticamente simile ai precedenti modelli abbandona il design a nido d’ape per uno più tradizionale la cui presa è però migliorata dalla presenza di una texture.

Sotto la “pancia” dei due mouse HyperX Pulsefire Haste 2, i piedini in PTFE riducono l’attrito sui tappetini. Ambedue i modelli hanno gli affidabili (per 100 milioni di click) switch HyperX e il sensore HyperX 26K (sino a 26K DPI). Via software HyperX NGENUITY sarà possibile variare diversi parametri, come le prestazioni del sensore, configurare l’illuminazione RGB, assegnare i pulsanti, e configurare le macro di registrazione.

Come differenze tra i due modelli di mouse, l’HyperX Pulsefire Haste 2 cablato (Aprile, 59,99.dollari) è più leggero, con 53 grammi di peso, contro i 62 del modello wireless (sempre ad Aprile, ma al prezzo di 79,99 dollari), ovviamente provvisto di una batteria che, dopo una singola carica completa, gli assicura un’autonomia che arriva a coprire sino a 100 ore di funzionamento. Il modello cablato, infine, ha un valore di polling rate sino a 8.000 Hz, contro gli appena 1.000 del modello senza fili.