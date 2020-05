GTA 5 Premium Edition per PC gratis su Epic Games Store: ecco come averlo

GTA 5 (acronimo di Grand Theft Auto 5) è un gioco che, nonostante sia stato immesso sul mercato nel 2013, continua ad essere un titolo di successo molto giocato. Il merito è dei DLC che introducono contenuti interessanti di tanto in tanto. Ad esempio, gli ultimi DLC riguardavano le auto da Formula 1 degli anni ’80 e ’90 e i colpi al Casinò.

Nel frattempo in questi mesi è atteso un altro DLC che dovrebbe mantenere alto l’interesse dei giocatori a prendere parte a quest’avventura da gangster online. Per chi gioca da PC, arrivano ottime notizie: GTA 5 sarà scaricabile gratis tramite Epic Games Store. La validità di tale promozione è fino al 21 maggio, oltre la quale data il gioco tornerà a prezzo pieno.

GTA 5 gratis su Epic Games Store

Se il gioco verrà scaricato in questa settimana o nella prossima, dunque, resterà per sempre installabile e giocabile su PC, senza costi aggiuntivi. Inoltre, non si tratta della versione base, ma della Premium Edition che contiene oltre ad un premio di 1 milione di dollari, alcune proprietà, auto e moto gratuite per un valore complessivo di 10 milioni di dollari. Si tratta di un ottimo pacchetto iniziale, visto che i veicoli e le proprietà su GTA costano davvero tanto.

Essendo, però, che tutti si stanno connettendo per scaricare il gioco gratuitamente, i server della Epic Games Store sono già stracarichi e sono crashati e ogni volta che si tenta di connettersi si verificano vari errori. Più precisamente, viene segnalato un errore 500. La notizia positiva è che Epic Games è già al lavoro per risolvere il problema.

Su GTA è possibile elaborare auto in stile Fast And Furious, giocare come amministratore delegato, presidente di un club motociclistico, e sbizzarrirsi con i veicoli più strani e originali per l’intera mappa. Al momento, tra i giocatori va di moda travestirsi da alieni per “disturbare” gli altri giocatori sfondandogli le auto con i bastoni.