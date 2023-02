Google Play Games Now su PC si estende: ufficiali i requisiti di sistema

Ascolta questo articolo

Come noto, Google ha da tempo chiuso il suo progetto di cloud gaming, Stadia, ma non abiurato del tutto alle sue ambizioni nel settore, come dimostrato dall’estensione del programma “Google Play Games Now su PC”.

Annunciato nel 2021, nel 2022 Google Play Games Now su PC ha fatto il suo esordio in Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong. Nelle scorse ore è stato portato anche in regioni quali USA, Brasile, Messico, Australia, Canada, Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine, Thailandia. Nel caso si faccia parte di uno dei mercati coinvolti dal test (che comporterà ricompense per i tester regolari), si otterrà un riscontro positivo alla pagina ad hoc (play.google.com/googleplaygames?awc=33165_1676974315_6b9e66b199aa95ff337889565307bc12). Diversamente si potrà attivare la notifica che avvertirà via mail di quanto tale opportunità sarà giocabile anche da noi.

Il tutto non prevede lo streaming ma un’app nativa per Windows. Usando quest’ultima si potranno sfogliare i giochi di Android (oltre 100), come Summoners War, Bang Bang, Three Kingdoms Tactic. State of Survival: The Joker Collaboration, etc, decidere quale scaricare, e a cui giocare. Grazie alla sincronizzazione, l’utente potrà cominciare un gioco su PC o ChromeOS (ma non ancora su Mac) e proseguirlo sul telefono, o viceversa. Ovviamente, operando su PC e ChromeOS, sarà possibile usare anche il mouse e la tastiera, oltre che godere dei benefici di uno schermo più grande.

L’utente potrà ottenere dei Google Play Points, poi riscattabili, facendo acquisti sulla piattaforma, compresi gli acquisti in-app e gli abbonamenti. Per avvalersi di Google Play Games Now su PC occorre soddisfare precisi requisiti. Innanzitutto bisogna avere una versione di Windows che sia almeno la 10 in release 2004, ma non solo: il giocatore dovrà avere una CPU con almeno 4 core fisici, anche se è meglio con 8 core logici. La GPU dovrà essere almeno l’integrata Intel UHD Graphics 630, ma maggiori benefici si otterranno con una GPU dedicata, come la GeForce MX450.

Lo storage dovrà essere un SSD con almeno 10 GB di spazio libero a disposizione. Inoltre, il giocatore dovrà aver attivato la virtualizzazione hardware e disporre di un account Windows.