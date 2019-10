Giphy Arcade: disponibile con centinaia di instant games e la possibilità di crearne di propri

Internet, come noto, è una rete tra vari nodi sparsi nel mondo, ognuno dei quali mette a disposizione delle risorse. Ciò ha permesso il sorgere di molteplici servizi, spesso impostati sulla condivisione e l’invio di contenuti tra più utenti: al genere di elementi sharati sino ad oggi si sono appena aggiunti, da poco, anche i giochi.

L’iniziativa in questione è stata appena varata da Giphy, la nota piattaforma web passata agli annali della cronaca hi-tech per aver allestito un immenso database di immagini animate che, via via, è stato implementato anche in tante tastiere virtuali per smartphone o app famose, contribuendo alla viralità di questa forma grafica, sovente condivisa nelle chat. Ora, gli stessi creatori di Giphy hanno allestito la piattaforma Gigphy Arcade, che – al momento del varo – contiene un centinaio di instant games, giocabili su PC via drag & drop, o su smartphone/tablet via tocco, senza dover scaricare o installare nulla in locale.

I giochi, di immediata comprensione, spesso raggruppati anche in Playlist tematiche, a seconda degli stili d’appartenenza, possono essere condivisi mediante un apposito link con la stessa facilità con la quale si condivide un elemento multimediale tradizionale (foto, video o, appunto, GIF) ma, in più, permettono anche di essere creativi (feature “Remix“) pur senza avere alcuna nozione tecnica.

Nello specifico, ciò avviene tramite in due modi. Il primo prevede che si possa prendere un gioco già sviluppato, e personalizzarlo, magari cambiandone la musica di sottofondo, o variando leggermente il layout delle ambientazioni (se non addirittura le fattezze dei personaggi).

Diversamente, volendo creare qualcosa del tutto originale, è possibile progettare un gioco ex novo, seguendo pochi semplici step, come lo scegliere lo un template d’ispirazione (tra modelli come Floppy Bard, Brick Buster, Blast ‘Em Up, Air Drop. Runner, etc), ideare un personaggio, prevederne degli ostacoli, inserire la soundtrack, e inserire un titolo, prima di ottenere un link che è possibile condividere con chiunque, magari auspicandosi che la propria creazione divenga virale.