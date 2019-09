Giochi gratis PS4: le offerte di PS Plus per Ottobre 2019

Sony (multinazionale giapponese che si concentra principalmente sull’elettronica di consumo, sui videogiochi, intrattenimento e servizi finanziari) da anni ormai offre un servizio di abbonamento PS Plus tramite la quale è possibile usufruire gratuitamente di alcuni titoli selezionati mensilmente in aggiunta a grandi sconti su altri giochi sullo store online (PlayStation Store), servizio molto ambito dalla community online.

Il 24/09/2019 sono stati annunciati i titoli del mese di ottobre accessibili dagli utenti muniti di una PS4 e abbonati al servizio: coloro che non usufruiscono di tale servizio non possono scaricare i titoli né approfittare degli sconti.

I criteri adoperati dalla Sony per la selezione dei titoli, da mettere a disposizione mensilmente per gli utenti abbonati, sono molteplici, ma in questo caso si è voluto soffermare l’attenzione su due titoli pubblicati sulla console precedente all’odierna, la PS3, in quanto ha smesso di produrre contenuti per la medesima, sebbene ciò non comporti la perdita permanente di quelle esperienze che hanno caratterizzato la PS3.

Attraverso una rimasterizzazione (remastered), converte titoli datati su console precedenti rendendoli adattabili, con migliorie grafiche e contenuti aggiuntivi, alla PS4: in questo modo i videogiocatori possono ancora provare tutte le esperienze passate su titoli che hanno segnato la storia del mondo videoludico.

Bando agli indugi, i titoli messi a disposizione per il mese di ottobre sono ben due: The last of us remastered e MLB the show 2019.

The last of us remastered non ha bisogno di presentazioni particolari: si tratta della versione rimasterizzata del celebre action sparatutto in terza persona di Naughty Dog che ha rivoluzionato il mondo per la sua storia di grande impatto ed una realizzazione tecnica ad altissimi livelli, adattato per calzare al meglio con le potenzialità hardware di Ps4.

MLB the show 2019, un simulatore ufficiale di baseball basato sulla licenza MLB campionato nord americano: un classico intramontabile per gli appassionati del genere, capace di fornire un’esperienza videoludica completa di baseball, con licenza ufficiale.