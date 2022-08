Gamescon 2022: arriva Corsair con uno schermo da gaming capace di flettersi

Ascolta questo articolo

A poche settimane dalla messa in commercio di un atteso notebook, in occasione dell’evento dedicato ai titoli ed alle tecnologie per il mondo dei gamers, il Gamescon 2022, il brand californiano Corsair ha annunciato il suggestivo monitor da gaming Corsair XENEON FLEX OLED, che nei prossimi giorni sarà corredato di una scheda tecnica completa, oltre che dei dati di distribuzione.

Realizzato in collaborazione con LG Display, il nuovo monitor di Corsair adotta un meccanismo che gli permette di essere usato sia in modalità flat, piatta, che curva, in questo caso flettendosi sino a 800R di valore per una maggior immersività e coinvolgimento: di base, il Corsair XENEON FLEX OLED adotta un pannello da 45 pollici secondo l’aspect ratio a 21:9, in modo che l’utente possa sfruttare l’80% di superficie in più di un display in 21:9 da 34 pollici, e il 20% di superficie in più di un 49″ in formato 32:9.

Trattandosi di un monitor basato sulla tecnologia W-OLED, il Corsair XENEON FLEX OLED, risoluto a 3440 x 1440 pixel, è in grado di raggiungere un picco di 1.000 nits di luminosità, con un contrasto dal rapporto pari a 1.350.000:1, all’insegna di immagini altamente accurate. Altri vantaggi ottenuti dall’adozione di una tale scelta tecnica si sostanziano in una grande reattività, come confermato dal fatto che l’utente avrà a disposizione un refresh rate fino a 240 Hz, un tempo di risposta pari a 0.3 ms, e una tempistica, quanto ad attivazione / spegnimento dei pixel, praticamente istantanea (0.01 ms).

Naturalmente in grado di supportare le tecnologie di sincronizzazione adattiva del FreeSync Premium di AMD e del G-SYNC di Nvidia, il monitor Corsair XENEON FLEX OLED attenziona a dovere anche l’esperienza visiva.

Ciò avviene, nel dettaglio, grazie al trattamento anti-riflesso che limita anche i bagliori oltre che i riflessi, cui si aggiungono i contributi della tecnologia Low Blue Light (fornita dal partner tecnico LG Display), utile in caso di maratone di binge watching, e della tecnologia anti burn-in (che entra in funzione, per immagini a lungo perfette, all’accensione e spegnimento del display, non a caso garantito per 3 anni come Zero Dead Pixel e Zero Burn-in).