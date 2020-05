Forza Street: ufficiale per Android e iOS il gioco di corse targato Microsoft

Microsoft è da tempo presente su smartphone e tablet, per lo più con utilities, ad esempio con il pacchetto Office e le applicazioni Teams e To Do per lo smart working. In ambito gaming, invece, dallo scorso 5 Maggio, su piattaforma Android e iOS, sbarca il videogame “Forza Street” che, basato sul noto franchisee per Xbox e Windows, risulta disponibile in versione free-to-play.

Realizzato dalla gaming house Turn 10 Studios, parte dell’universo Xbox Game Studios, Forza Street è un particolare videogame di corse del genere drag racer / racing arcade, con una narrazione che, in sostanza, condita da una grafica cinematografica ben resa dalle action camera montate sui veicoli, ruota attorno alle “gare rapide” da 1 minuto o alla modalità Storia (per l’occasione “compattata”).

Lo scopo è sempre quello di vincere le competizioni, per maturare dei trofei, e collezionare veicoli di gran pregio, dalle supercar retrò alle classiche muscle car, passando per le moderne auto sportive, da poter sfoggiare nel proprio garage virtuale e, soprattutto, adoperare durante le corse.

Tipico videogame per display touch, dopo il log-in, che potrà essere fatto anche col proprio account Xbox Live per sincronizzare i progressi col corrispondente gioco per Windows 10, Forza Street propone controlli semplificati, tali da far concentrare il giocatore sul puro aspetto del divertimento, posto che, a suon di tap, non dovrà far altro che armeggiare tra freno, cambio, ed acceleratore.

Per il lancio, già su Android (nel Play Store) e, nelle prossime ore, anche su iOS (via App Store), Microsoft ha predisposto alcune iniziative di incoraggiamento, in forma di bonus: installando il gioco dal 5 Maggio al successivo 5 Giugno, si otterrà in regalo una digitalissima Ford GT del 2017. Disponendo di un tablet o smartphone targato Samsung, in aggiunta, verrà regalata anche una Ford Mustang GT o, nel caso si sia acquistato un Galaxy S20, una Chevrolet Corvette C6.