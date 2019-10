eFootbal PES 2020: ufficiale il nuovo videogame calcistico per Android e iOS

Dopo una lunga attesa, preceduta a inizio mese da qualche bug precursore in PES 2019 Mobile, è finalmente ufficiale, sia per Android che per iOS, il videogame eFootbal PES 2020, che sostanzialmente va ad aggiornare la precedente versione, adeguandola al titolo PES 2020 per consolle già vincitore – ad E3 2029 – del titolo quale miglior gioco sportivo dell’anno.

eFootbal PES 2020 (freemium, con acquisti in-app), in realtà, era già disponibile da qualche giorno nell’App Store e nel Play Store ma, al primo avvio, l’utente veniva reindirizzato verso la pagina di presentazione del titolo, stanti i lavori in corso di Konami sui propri server, per traslare i dati dei giocatori che, in tal modo, non perderanno i propri progressi.

Il nuovo titolo si presenta con un ritmo di gioco leggermente più lento, ma non per un difetto tecnico: l’intento dello sviluppatore è di avvicinare maggiormente l’esperienza del gioco virtuale a quella del gioco reale, dove ritmi più compassati permettono di studiare meglio le azioni, le tattiche, e di scardinare le difese specie quando si gioca contro l’intelligenza artificiale del gioco nei livelli più alti dello stesso.

Sono sempre di più i giocatori resi in modo molto realistico nel modo di muoversi, nell’aspetto, e nelle giocate e, in alcuni casi, proprio da alcuni celebri giocatori giungono in dote nuove funzionalità, come il “dribbling di precisione“, studiato in tandem col fuoriclasse (ex) blaugrana Andrés Iniesta: a proposito di leggende, queste ultime rimangono, ma ne sono state aggiunte molte altre.

L’arrivo di perfezionamenti e affinamenti nei comandi generale e nelle tecniche di stop, poi, permettono di sfruttare in modo più naturale e profondo le peculiarità di ogni giocatore. Onde incrementare l’importanza dello stilare una formazione ideale competitiva, specie in vista dei match più difficili, con eFootbal PES 2020 sbarca l’inedito sistema “ispiratore”, in virtù del quale un dato giocatore più influenzare il modo di giocare dei compagni più prossimi.

Molti elementi già presenti nella precedente edizione rimangono, ma beneficiati da ulteriori progressi: i giocatori in risalto, scelti in base alle loro performance nelle partite reali del weekend, ora hanno valutazioni più accurate frutto dell’inclusione, nel computo, di più abilità e, come plus, vengono messi in risalto anche i giocatori delle nazionali.

Come modalità di gioco, sarà ancora una volta possibile partecipare ad eventi, per accumulare monete, osservatori, preparatori, sblocco di nuove abilità di gioco o gestionali, e si potrà sfidare un amico tanto in locale quanto online, via internet: a livello di leghe di calcio, si potrà contare su quelle, concesse in licenza, della serie A e della Serie B, di varie squadre nazionali, con esclusive partnership stilate – oltre che col Barca – anche con il Manchester United, la Juventus, ed il Bayern di Monaco.