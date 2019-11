Ecco come sarà il Dualshock 5 di Playstation 5

La Playstation 5, come comunicato dalla stessa Sony sul proprio sito ufficiale, dovrebbe uscire per il periodo natalizio del 2020. Al momento non si conosce molto della nuova console next gen, ma con il passare dei mesi escono delle notizie più o meno ufficiali.

Nelle ultime ore è stato confermato il design del nuovo “Dualshock 5“, il controller della prossima “Playstation 5“. Chi si fosse aspettato dei “cambiamenti rivoluzionari” potrebbe rimanere deluso, poiché, tranne dei piccoli accorgimenti, il controller resta più o meno uguale. Ma, poiché si tratta di un brevetto, Sony potrebbe cambiare ancora le carte in tavola.

I dettagli del nuovo “Dualshock 5”

Grazie alle immagini uscite sul web, che ci permettono di avere un’idea abbastanza chiara sul design, si può notare immediatamente che Sony abbia voluto usare una scocca più massiccia, probabilmente per consentire di farlo durare più a lungo dinanzi a urti o altri incidenti.

Guardando il brevetto, si può notare anche la rimozione della light bar, che serviva a integrare le funzionalità del “Playstation Move”, un controller sensibile al movimento uscito su “Playstation 3”. Al momento però non si conosce se Sony abbia in mente di fare un altro Move oppure di creare altri sistemi. Dietro a questa mossa potrebbe esserci comunque l’idea da parte dell’azienda di aumentare la durata della batteria, che nell’attuale “Dualshock 4” è abbastanza scadente.

La batteria verrà ricaricata grazie ad un ingresso USB Type-C, che è ormai la tecnologia usata dai modelli di smartphone più recenti. I grilletti del “Dualshock 5”, che su Playstation 5 sono adattivi, (quindi varieranno la loro resistenza in base al contesto), sembrano essere più grandi rispetto al “Dualshock” di PS4.

Infine sul controller resta ancora il touchscreen, che sembra essere leggermente più grande rispetto al passato. Per saperne di più comunque bisogna aspettare le nuove dichiarazioni da parte di Sony che, dopo aver depositato questo brevetto, potrebbero arrivare il prima possibile.