Era il lontano 2003 quando id Software, gaming house texana, presentò “DOOM”, il capostipite di tutti gli sparatutto in prima persona che, in seguito, si sono affermati come vero e proprio must del gaming: il gioco, distribuito da Bethesda (a sua volta nota per aver sviluppato perle intrattenitive del calibro di Fallout e The Elder Scrolls) anche su computer Windows, consolle (tra cui Xbox One, PS4 e Nintendo Switch), e piattaforme virtuali, dopo una lunghissima attesa, è arrivato anche su smartphone, Android e iOS.

A darne notizia è stata la stessa Bethesda che, dal quartier generale del Maryland, ha confermato l’arrivo dei giochi DOOM e DOOM II nel Play Store di Android e nell’App Store di iOS, in versione premium, senza alcuna pubblicità o acquisto in-app: una comodità, questa, sostanziata in un prezzo d’acquisto di 5.49 euro cadauno, in linea con la natura di prodotti pronti per essere giocati in forma completa.

DOOM, infatti, arriva sugli smartphone con tutte le espansioni che il gioco ha ricevuto nel corso del tempo, compresa la quarta, intitolata “Thy Flesh Consumed”, e comprensiva di nove ulteriori livelli di gioco.

Il capitolo successivo, DOOM II si mantiene al passo, portando in dote ai players un bonus contenutistico rappresentato dai 20 Master Levels nel frattempo realizzati dall’attiva community (“Slayers Club”) del gioco, oltre – quanto a meccanismi di gioco – alle possibilità di interazione in locale, per poter sfidare 4 propri amici in modalità multiplayer, o giocarci assieme in modalità cooperativa.

I giochi, sviluppati col motore grafico Unity, aggiuntivi rispetto al titolo “DOOM 3: BFG Edition” giocabile solo su SHIELD TV, al momento del loro esordio richiedevano, per poter uccidere tutti i demoni possibili che avevano infestato la base spaziale marziana teatro del gioco, l’accesso alla piattaforma BehesdaNet, quale escamotage del colosso intrattenitivo per premiare gli utenti che avessero deciso di cimentarsi nei classici DOOM, sparatutto in prima persona con elementi di survivor horror: di fronte alle proteste degli utenti, è arrivata la comunicazione che si procederà a rendere facoltativo questo requisito.