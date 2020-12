Dicembre 2020: ecco quali sono i videogames in uscita

Il 2020 è stato un anno ricco di avvenimenti, e anche il mondo dei videogiochi è stato molto prolifico sin dall’inizio. Ci sono stati alcuni giochi che man mano sono stati rimandati per motivi legati alla pandemia e alle loro rispettive presentazioni ma, nonostante ciò, questo è stato uno degli anni migliori da tempo a questa parte per quanto riguarda il mondo videoludico.

Chi temesse un mese di tregua, dovrà ricredersi. Infatti anche dicembre parte con il botto, non con una nuova uscita ma con una conferma importante. Cioè la stagione numero 5 del secondo capitolo di Fortnite, che sembra stia riscalando le posizioni. Le prime settimane ospiteranno l’uscita di Twin Mirror, una nuova avventura investigativa marchiata Dontod, la stessa casa produttrice di Life is Strange.

Sempre nelle prime settimane poi verranno rilasciati Worm Rumble, nuovo capitolo della serie basata sui vermi e poi sarà la volta di Immortals Fenyx Rising, un RPG open world bilanciato e di grandi aspettative.

C’è da dire sicuramente che tutti questi giochi sono stati sicuramente pompati anche dall’uscita delle nuove console come PS5 e Xbox series X. Infatti tantissimi giochi, anche già usciti, sono stati valutati con cinque stelle piene per quanto concerne il rendimento visivo, la qualità e tutti gli aspetti grafici che solo un nerd da console conosce.

Il 10 dicembre invece sarà la volta di un giocone attesissimo, forse uno dei più attesi negli ultimi 5 anni e cioè Cyberpunk 2077. L’uscita di questo game rappresenta infatti il punto cardine del mondo dei videogiochi e rappresenta sicuramente l’ago della bilancia per quanto riguarda tutte le uscite. Sicuramente andrà a ruba in tutti i negozi di videogiochi per l’estasi dei giocatori che non vorranno perdere il probabile capolavoro targato CD Projekt RED.

Bisogna aggiungere anche che le uscite di dicembre saranno accomunate alle conferme che questo 2020 ci ha regalato come Spider-man Miles Morales oppure il consueto Fifa di turnoe anche il capolavoro Assasin’s Creed Valhalla.