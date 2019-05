Death Stranding in uscita l’8 Novembre su PlayStation 4: ecco le tre versioni del gioco disponibili

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non pensavo che "Death Stranding" fosse uscito per Playstation 4 prima del 2019. Resta per me una bellissima notizia, poiché sono pronto a dare fiducia alla "mente geniale" di Hideo Kojima, acquistando il titolo al D1. Ovviamente, spero che non mi deluda, come fatto con l'ultimo capitolo di Metal Gear...