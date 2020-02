Crash Bandicoot Mobile in uscita su smartphone: sarà l’ennesimo endless runner

Gli endless runner negli ultimi anni stanno prendendo il sopravvento, in particolare sugli smartphone targati Android e iOS. Negli store online vengono spesso messi gratis, ma per sbloccare nuovi personaggi, oppure per andare velocemente avanti con le mansioni, bisogna pagare con i soldi reali.

Uno dei primi esempi in questo genere di videogiochi è sicuramente Temple Run e il suo sequel Temple Run 2. In questa serie, il videogiocatore impersona un esploratore nella sua fuga dopo aver rubato un idolo da un tempio, inseguito da gigantesche scimmie poste a guardia dell’idolo. Per fuggire, il giocatore deve evitare trappole, buche e altri ostacoli. Da questo successo poi sono nati altri videogiochi, come Subway Surfers, Super Mario Run, e Sonic Dash.

Il nuovo Crash Bandicoot su smartphone

Negli ultimi mesi si è parlato di una possibilità nel vedere un nuovo Crash Bandicoot sulle consolle di nuova generazione. Il forte successo di “N. Sane Trilogy” infatti avrebbe convinto l’Activision di poter creare un nuovo titolo con protagonista uno dei marsupiali più famosi al mondo.

Ma, secondo le ultime informazioni, rilasciate da JumpButton su Twitter, dove sostiene di essere riuscito a risalire alla pagina del Play Store di Android attraverso una pubblicità su Facebook, il prossimo titolo di Crash Bandicoot è in uscita sugli smartphone.

Il nuovo titolo, che a quanto pare dagli screen dovrebbe chiamarsi semplicemente “Crash Bandicoot Mobile“, è sviluppato dalla “King Digital Entertainment plc”, azienda videoludica diventata famosa grazie a “Candy Crush Saga” e “Pet Rescue Saga”.

Le immagini che possiamo vedere sul web infatti sembrano parlare chiaro. Il protagonista, in questo caso Crash Bandicoot, deve raccogliere le mele evitando le casse di TNT. Anche la trama sembra essere uguale ai primi giochi della serie, poiché Crash deve sventare un nuovo piano malefico di Neo Cortex con l’aiuto di Aku Aku e della sorella Coco.