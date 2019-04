Cattedrale di Notre Dame: la replica in Assassin’s Creed può aiutarne la ricostruzione

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Una notizia che avrebbe dell'incredibile se fosse davvero portata a termine. Personalmente ho giocato ad Assassin's Creed e ogni singolo gioco della saga presenta delle ambientazioni degne di nota, soprattutto se si utilizza una grafica in HD. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per vedere se ci sarà una minima possibilità di utilizzo del gioco come fonte.