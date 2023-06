Black Mirror: Streamberry, il gioco che ti fa vivere le tue peggiori paure

Se sei un fan di Black Mirror, la serie antologica della piattaforma di streaming Netflix che esplora i lati oscuri della tecnologia e della società, forse ti sei chiesto come sarebbe vivere in uno dei suoi inquietanti episodi. Ora, grazie a Streamberry, un gioco online creato da due studenti italiani, puoi scoprirlo.Streamberry è un gioco interattivo che si basa sullo streaming video e sulla chat vocale per mettere i giocatori di fronte a delle sfide ispirate a Black Mirror.

Il gioco si svolge in una stanza virtuale dove i giocatori devono scegliere tra due opzioni: una rossa e una blu. La prima è quella più sicura e convenzionale, la seconda è quella più rischiosa e imprevedibile.

A seconda della scelta, il gioco si ramifica in diverse storie che coinvolgono i giocatori in situazioni sempre più complesse e spaventose. Ad esempio, potrebbero dover decidere se guardare o no un video shock, se rivelare o no un segreto personale, se obbedire o no a una voce misteriosa. Il gioco si ispira a episodi di Black Mirror come “Shut Up and Dance”, “White Bear” e “Playtest”, ma anche a film come “Saw” e “The Game”.

Lo scopo è quello di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente, ma anche di stimolare una riflessione sulle conseguenze delle proprie scelte e sul rapporto con la tecnologia. Streamberry è nato come progetto universitario di due studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano: Matteo Cappelletti e Federico Fasoli.

I due hanno ideato il gioco durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, come modo per sperimentare nuove forme di intrattenimento online.Il gioco è stato lanciato il 18 giugno 2021 e ha riscosso subito un grande successo, attirando migliaia di giocatori da tutto il mondo. Per partecipare, basta collegarsi al sito web di Streamberry (streamberry.live/) e registrarsi con un nickname. Il gioco è gratuito e si può giocare sia da soli che in gruppo.Ma attenzione: Streamberry non è un gioco per i deboli di cuore. Se decidi di provarlo, preparati a vivere le tue peggiori paure.