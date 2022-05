AyeNeo Air: ufficiale il palmare da gaming con AMD Ryzen 5000 e OLED

Ascolta questo articolo

In attesa del suggestivo AyaNeo Slide, il brand cinese AyaNeo ha annunciato le specifiche del palmare da gaming AyaNeo Air, solo accennato al CES 2022, e ormai pronto a esordire in crowdfunding su Indiegogo.

Il nuovo handheld da gaming AyaNeo Air 224,0 x 89,5 x 17,0~26,7 mm per 395 grammi / 224,0 x 89,5 x 18,0~26,7 mm per 410 grammi), differente dal modello Pro (224 x 89,5 x 21,6-26,7 mm per 450 grammi) per diverse piccole variazioni, è il primo della serie a montare un display OLED, per giunta ad alta risoluzione, nello specifico FullHD pari a 1.920 x 1.080 pixel. Per i processori, i nuovi palmare adottano le APU Ryzen 5000 di AMD. Nello specifico, la serie AyaNeo Air sarà disponibile complessivamente in cinque configurazioni, quasi tutte fondate sul chip Ryzen 5 5560U (6 core da 2,3 GHz base a 4 GHz boost, 12 threads) nel caso dell’AIR base, tranne una, destinata a quello Pro, che metterà a disposizione due core (da 2 GHz a 4,5 GHz di boost) e quattro thread in più in ragione del Ryzen 7 5825U. La GPU integrata sarà una Radeon Vega, 7 sull’Air base, 8 sull’Air Pro.

Passando alle memorie, la RAM potrà essere da 8 GB di tipo LPDDR4x–3200 nelle due iterazioni dell’AyaNeo Air base con 5-12W o 5-15W di TDP, o da 16 GB (LPDDR4x-4266) nelle due versioni con 5-18W di TDP. Nel caso dell’AyaNeo Pro, sempre con 5-18W di TDP, la RAM salirà a 32 GB (LPDDR4x-4266). Lo storage SSD (M.2 2280) contemplerà 128 GB nell’AyaNeo Air da 5-12W di TDP, 256 GB in quello da 5-15W, e 512 GB/1 TB o 512 GB/2TB nel modello Pro con 5-18W.

La batteria sarà da 28 Wh (7.350 mAh) nei modelli AIR base da 5-12W e 5-15W, e da 38 Wh (10.050 mAh) negli altri, ma anche nell’AyaNeo Air Pro. Tutte e 5 le configurazioni della serie AyaNeo Air (le 4 base e l’unica Pro) saranno equipaggiate con uno scanner per le impronte digitali.

Anche le colorazioni varieranno secondo le configurazioni, e prevederanno le nuance rosa, nero, bianco, e argento (in questo caso solo per il Pro da 32 GB / 2 TB). In tema distributivo, l’AyaNeo Air arriverà in crowdfunding dall’inizio di Agosto, partendo da 549 dollari al dettaglio scalati a 499 per gli early birds, mentre – dall’inizio di Settembre – toccherà al modello Pro, partendo da 999 dollari al dettaglio scalati a 899 per i primi investitori (per la versione da 16 GB + 512 GB).