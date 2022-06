Alcuni leaks sulle abilità di Nilah, la gioia travolgente

Ascolta questo articolo

Nilah, la gioia travolgente, sarà il 161° personaggio a solcare la landa degli evocatori. La campionessa è la tanto attesa “tiratrice atipica” della corsia inferiore, munita di frusta d’acqua con un gittata degli attacchi base di circa 400, secondo quanto raccolto da Big Bad Bear, youtuber che porta spesso dei leaks sul moba di Riot Games, non solo sui campioni, ma anche su skin ed eventi, come il tanto atteso mercato dell’essenze blu.

In ogni caso non verrà analizzato tutto il kit, abilità per abilità minuziosamente, ma si farà un sommario di ciò che ci aspetta.

Si è già detto che l’attacco base di Nilah ha una gittata di 400: per farci un’idea ancora più chiara, ha lo stesso range degli attacchi base di Gnar in forma mini. La sua velocità d’attacco sarà di base parecchio bassa ma crescerà (oltre che con gli oggetti) ogni volta che attaccherà un nemico (minions, campioni avversari, mostri della giungla e mostri epici) fino a un massimo di 6 volte. Se non è più possibile guadagnare velocità di attacco, i valori in eccesso verranno convertiti in danni sul colpo bonus.

Quindi, in sostanza, avrà un gameplay simile a quello di Irelia, ovvero: carichi le stacks (cariche) della passiva e poi salti addosso al nemico per infliggere il massimo dei danni. Esatto: “saltare addosso“, perché la signorina ha un bel po di mobility, uno scatto, che potenzia il successivo attacco base facendolo diventare un attacco ad area che colpirà tutti i nemici presenti in una zona semicircolare davanti alla tiratrice. Sempre su quest’abilità, la presunta Q, secondo i leak, ci sarà anche una passiva che potenzia i successivi 3 attacchi base dopo l’utilizzo di una skill, i quali, al 3° colpo che sarà quello più potente, verrà rimborsato il 50% del cooldown della Q.

Non mancheranno i CC, alla campionessa, per poter controllare i nemici più mobili e per tenerli a portata della sua frusta. Una delle sue abilità sarà una sorta di catena che potrà essere lanciata su un nemico: qualora venisse colpito la catena potrà essere rilanciata a un secondo campione, partendo non più da Nilah ma dal primo campione nemico colpito. Una volta che si usa l’abilità per la terza volta, i campioni “collegati” da questa catena vengono tirati l’uno verso l’altro mentre, se si tiene premuta l’abilità al 3° recast, anche Nilah verrà tirata verso i due campioni.

Sempre parlando di Crowd Controls, pare ne abbia uno ad area anche sulla ulti, l’abilità suprema della R, dove, formerà una sorta di “confine” attorno a sé che impedirà ai nemici di uscire (solo per la prima volta) rispendendoli al centro del cerchio qualora toccassero i bordi.

Ed ora arriva l’abilità che tanto ameranno in competitivo. Lo abbiamo visto con Gwen e la sua W e lo rivedremo presto (sul PBE potrebbe arrivare già alla release della prossima patch, il 23 Giugno) ha immunità al danno degli attacchi base (e gli effetti che applicano, come la carta gialla di Twisted Fate che permette al suo attacco base di stordire gli avversari) e riduzione dei danni, che può passare anche agli alleati.

Per concludere, pare che Nilah abbia rispettato le attese dei main adc, misterioso tiratore atipico che porta un’ondata di freschezza nella corsia inferiore. Inoltre, si ricorda che dopo la sua release ufficiale sui server live arriverà il rework Udyr nel giro di due patch (secondo le previsioni di Riot Games e dei Leakers), argomento che già affrontato in un precedente articolo. Siete in Hype?