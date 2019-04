After Burner Climax: torna su Android e iOS, grazie a SEGA Forever, il celebre sparatutto aereo

Quello attuale è, probabilmente, uno dei periodi migliori per la nipponica SEGA, impegnata nel prossimo varo della sua prima mini-consolle ufficiale: nel frattempo, però, il colosso del gaming celebre per le mascotte “Alex Kidd” e “Sonic” non si è crogiolato negli allori, varando l’ennesima perla del suo pregevole programma di retrogaming SEGA Forever.

All’interno della raccolte in questione, arriva – disponibile per Android e iOS – “After Burner Climax“: si tratta di uno sparatutto aereo mixato a un gioco per la simulazione dei combattimenti che, in realtà, dopo il varo originario, nel 2006, in formato “premium”, su consolle (PlayStation 3 ed Xbox 360) e smartphone, torna oggi in forma gratuita (free-to-play), grazie agli annunci pubblicitari che, se fastidiosi, possono essere rimossi (pagando, una tantum, 1.99 dollari, ovvero 2.29 euro).

Installato il gioco, il compito del pilota sarà quello di sventare un possibile conflitto nucleare attraverso 20 missioni differenti, ognuna provvista anche di livelli nascosti e di vari scenari panoramici (spettacolari come ghiacciai, giungle, vulcani), onde accrescere la rigiocabilità del titolo.

Il pilota potrà scegliere tra vari caccia famosi nella storia dell’aeronautica militare (es. F-15E Strike Eagle, l’F/A-18E Super Hornet, F-14D Super Tomcat), personalizzarli con 4 particolari verniciature (a seconda della mimetizzazione che vorrà ottenere, e del livello della stessa), e partire in avvincenti dogfight (conflitti aerei) con gli avversari, schivando proiettili e razzi, all’interno della classica modalità Arcade (nella quale sarà possibile ottenere bonus come il Continua, le vite illimitate, e l’aggancio automatico del nemico).

Diversamente, ci si potrà cimentare nella modalità “Attacco al punteggio”, per scalare le classifiche, e primeggiare sugli altri giocatori, o (avendo ben fatto nell’Arcade) nella inedita modalità “premio” Climax Mode che, in pratica, permette super risultati visto che il cursore di aggancio si estende ed il tempo decelera bruscamente, in modo da poter freddare più avversari nel contempo.