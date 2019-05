Assunzioni Ryanair 2019, ecco le nuove date per diventare assistenti di volo

Prosegue la campagna di selezione avviata da Ryanair nel nostro Paese, finalizzata all’assunzione di nuovi assistenti di volo da inserire in Italia. Il vettore low cost è infatti alla ricerca di persone da impiegare nei propri trasferimenti aerei: per farlo, ha deciso di organizzare delle vere e proprie giornate di reclutamento, chiamate “Cabin Crew Day”.

L’iniziativa non è certo nuova, visto che ormai da diverso tempo la compagnia irlandese si è aperta a nuovi inserimenti proprio tramite l’organizzazione di eventi specifici. In particolare, chi è interessato può innanzitutto segnarsi le prossime date di cui tenere conto, ovvero il 16/05 per Milano – Bergamo, il 22/05 per Pisa, il 29/05 per Palermo, il 5/06 per Catania, il 12/06 per Bologna, il 19/06 per Roma, il 26/06 per Napoli, il 3/07 per Bari ed il 4/07 per Torino.

Assunzioni Ryanair: ecco quali sono i parametri su cui si basa la selezione

Entrando nel merito dei requisiti richiesti dal vettore per poter partecipare alla selezione, bisognerà ovviamente essere predisposti per i continui spostamenti all’estero. Essenziale poi aver compiuto la maggiore età, essere in possesso di un passaporto europeo, ed avere un’altezza tra 1,57 ed 1,88 metri. Indispensabile anche la conoscenza linguistica dell’inglese, oltre a quella della propria madrelingua.

Sono richieste poi ottime doti di comunicazione interpersonale e gestione delle situazioni di stress, oltre che capacità natatorie. La proposta di lavoro prevede la possibilità di lavorare su turni con tre giorni di riposo ogni cinque giorni lavorativi, mentre tra i benefit vi sono ovviamente le tariffe agevolate per viaggiare. Durante la giornata di reclutamento, le persone interessate riceveranno informazioni approfondite in merito alla modalità di selezione e potranno iniziare il processo di recruiting affrontando un questionario in lingua inglese e parlando direttamente con un responsabile del personale Ryanair. Le persone che passeranno il primo step dovranno poi svolgere un corso di formazione della durata di un mese e mezzo.

Superato quest’ultimo passaggio, riceveranno un contratto di prova, che potrà trasformarsi in assunzione a tempo indeterminato in caso di riscontro positivo. Per iscriversi al recruiting day bisogna compilare l’apposito modulo disponibile presso il sito crewlink.ie, all’interno del quale vengono richieste le prime informazioni di base e si fornisce un approfondimento in merito alla procedura di selezione.