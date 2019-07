Assunzioni Amazon: 1000 nuovi contratti indeterminati entro il 2019

Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego arrivano importanti novità da Amazon. Il gigante dell’ecommerce con sede a Seattle ha infatti annunciato di voler avviare una campagna di larghe assunzioni, che produrrà entro la fine del 2019 l’inserimento di circa 1000 persone all’interno delle proprie sedi operative in Italia. In questo modo, il numero complessivo di impiegati sul territorio dovrebbe arrivare a toccare le 6500 unità.

I nuovi posti di lavoro saranno destinati a candidati con diverse tipologie di esperienza, ma anche con diversi gradi di istruzione e di anzianità lavorativa. Si va così da figure altamente specializzate (come nel caso di ingegneri informatici e programmatori di computer) fino agli esperti di comunicazione e di marketing, per passare dai magazzinieri ed a coloro che di fatto sono alla prima esperienza di lavoro.

Assunzioni Amazon: posti disponibili in tutta Italia

Anche dal punto di vista della localizzazione degli inserimenti lavorativi è interessante notare che le nuove assunzioni annunciate da Amazon promettono l’inserimento nelle diverse sedi d’Italia attualmente attive. Oltre a ciò, particolare attenzione sarà data alla nuova sede di Torrazza Piemonte ubicata in Provincia di Torino, che è stata aperta ufficialmente all’inizio del mese di luglio.

Altri inserimenti saranno previsti per i diversi centri di distribuzione e smistamento già attivi da tempo, come nel caso di Castel San Giovanni (Piacenza), di Passo Corese (Rieti) e di Vercelli, oltre al centro di Casirate D’Adda situato in provincia di Bergamo. Ricordiamo poi il customer service presente a Cagliari, la direzione di Milano e gli altri depositi situati in tutta la Penisola al fine di garantire l’ormai nota qualità ed efficienza del servizio Amazon.

Per tutti coloro che desiderano approfondire i requisiti richiesti, le mansioni collegate alle proposte di lavoro o che semplicemente vogliono inviare il proprio CV, è possibile leggere il dettaglio del profilo di ogni posizione presso il sito amazon.jobs, utilizzando nel filtro la parola chiave “Italy”. Sempre dallo stesso portale web è possibile procedere all’invio della propria candidatura.