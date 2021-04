UK, con 10mila sterline trasforma la sua casa in un palazzo rosa

Una donna britannica ha impiegato due anni e speso 10.000 sterline per trasformare la sua casa in un palazzo rosa.

La 29enne Maria Alison di Millfield nel Sunderland ha acquistato una casa bifamiliare a maggio del 2019 assieme a fidanzato, il 30enne Aaron Mordey. L’allora normalissima casa aveva però bisogno di qualche lavoro, in seguito al quale la giovane ha realizzato un tripudio di rosa.

Come le è venuta l’idea? Parafrasando le immortali parole del sommo poeta Dante, Galeotto fu il tostapane e chi lo ha regalato.

Tutto è infatti cominciato con un tostapane ed un bollitore rosa che il patrigno, il 64enne Michael Heslop, le ha donato come regalo di fidanzamento, senza immaginare quanto sarebbe scaturito dal suo semplice pensiero.

Inspirata dai due elettrodomestici, Maria ha iniziato a decorare la casa con sfumature di rosa e oro rosa. “Quando ci siamo trasferiti, abbiamo scelto principalmente il grigio e solo alcuni accenti rosa, ma poi con il passare del tempo mi è piaciuto sempre di più il rosa ed il mio compagno è d’accordo. All’inizio Aaron pensava che sembrasse uno scherzo, ma ora invita sempre i suoi amici a mostrare loro la nostra casa rosa“. Il fidanzato apprezza così tanto il tema della pink house che ha addirittura acquistato una moto rosa per se stesso.

Nella casa è inclusa una camera da letto per i due cani Husky della coppia, Jeff e Bow, che include un letto, dei cuscini per cani e diversi peluche, il tutto rigorosamente a tema grigio e rosa. “Sto cercando di sbarazzarmi del grigio adesso, preferisco il rosa e il bianco, ma ovviamente è difficile fare tutto in una volta,” spiega Maria, che spiega di non aver pagato nessuno per la ristrutturazione.

Maria e Aaron hanno infatti personalmente realizzato i lavori per la casa, cercando istruzioni su internet e video tutorial su Youtube, ed arrivando persino ad installare da soli la cucina. La cifra di 10mila sterline finora spesa, spiega Maria, tiene conto solo delle spese più grandi e non include spese minori per le decorazioni, delle quali non ha tenuto traccia e che aumenterebbero sicuramente il totale investito.

“‘La cosa più strana è che sono un vero maschiaccio – mi piacciono le macchine e cose del genere. Non sono mai stata veramente una ragazza femminile, ma mi è sempre piaciuto il rosa“, dice Maria, che ha mostrato la sua casa nella pagina instagram @pinkhomeofmaria che è scaturita in un sito, rigorosamente rosa, dove vende oggetti personalizzati rigorosamente del suo colore preferito.