Nasce la linea BYGGLEK, connubio tra Ikea e Lego per riordinare la camera dei più piccoli

La linea BYGGLEK, nata dalla collaborazione tra due colossi leader nel proprio settore, cioè Lego e Ikea, è una nuova idea che ha come scopo quello di convincere bambini e ragazzi a riordinare le proprie camerette. Si tratta di un’idea molto innovativa.

È infatti un contenitore che è al tempo stesso un gioco, un kit che i bambini possono costruire da soli secondo il proprio gusto o la propria fantasia, per realizzare un oggetto in cui riporre giocattoli, oggetti di cancelleria o accessori di vario genere. La collaborazione tra le due aziende nasce nel 2018, attraverso un annuncio della Lego. A distanza di un anno, quindi nel 2019, veniva annunciata la linea BYGGLEK, che oggi finalmente è quasi pronta per la vendita.

La linea BYGGLEK è formata da una serie composta da contenitori dotati di “stud“, cioè quei bottoncini che permettono di incastrare i pezzi originali Lego, e dai famosi mattoncini. Le foto delle prime tre scatole sono state pubblicate sul sito Promobricks e provengono dal negozio IKEA di Mannheim, in Germania. Per il momento, nei negozi Ikea tedeschi, sono disponibili solo questi prodotti della nuova linea, cioè tre scatole bianche in scala LEGO, con stud sul lato superiore e una rientranza sui lati.

IKEA BYGGLEK descrive con queste parole il nuovo prodotto in vendita:”Questa non è solo una semplice scatola con un coperchio, è una cassa del tesoro piena di idee di gioco allettanti; una casa che puoi arredare; una scala, un kit per i creativi. E molto altro ancora, se lo desideri“. Le scatole componibili hanno sia il formato grande che quello medio e inoltre esiste una versione combinata delle due.

Oltretutto, è anche disponibile un set LEGO con 201 pezzi che comprende sia brick che minifigure con cui si possono decorare le scatole. Il costo va dai 15 euro circa (per la più grande) ai 10 euro (per la scatola più piccola). La linea BYGGLEK non è ancora disponibile per la vendita online, ma si potrà acquistare negli store Ikea a breve. In Italia l’arrivo dei nuovi prodotti è previsto per il 2 ottobre 2020.