La novità dell’estate: è arrivata la sdraio per leggere a pancia in giù mentre si prende il sole

Tra le tante attività che si possono svolgere in spiaggia, mentre ci si dedica all’assoluto relax, ce n’è una che solitamente tutti o quasi ci conserviamo per questo ambìto periodo di vacanza: leggere. La lettura infatti risulta essere una delle attività preferite da tutti coloro che sono appassionati del sole e dell’abbronzatura. In tanti infatti ‘consumano’ sotto l’ombrellone tantissimi libri.

Ma per svolgere questa attività, spesso si può incorrere in qualche problemino, come ad esempio il fatto stesso di tenere un libro in mano mentre si è sdraiati, intenti a prendere il sole, cosa che non risulta essere del tutto comodissima. O perlomeno, finchè si tratta di prendere il sole a pancia all’aria, nessun problema, ma quando si decide di prendere il sole sulla schiena questa semplicissima azione può diventare un tantino complicata.

Per risolvere questo inconveniente di percorso, dalla lontana America è arrivato un sistema molto intelligente che sta letteralmente spopolando. Si tratta infatti di una sedia a sdraio dotata di un buco per inserire la testa. Come ha riportato un articolo pubblicato su MondoFox, su Amazon è infatti possibile acquistare un particolare lettino, che somiglia un po’ a quelli che si usano per fare i massaggi.

Questo nuovo modello di sdraio “presenta un foro incorporato per il viso che vi permetterà di leggere comodamente stesi a pancia in giù“. Questa sedia sdraio altamente innovativa dispone quindi di una particolare apertura all’altezza della testa (un vero e proprio buco), nella quale si può appoggiare il volto quando ci si distende a pancia in giù. In questo modo la vostra abbronzatura non ne risentirà ed in più potrete continuare a leggere con il massimo relax.

L’articolo in questione procede dicendo: “La sdraio è ovviamente pieghevole e pratica per il trasporto e c’è anche un cuscino attaccato che copre il buco quando siete sdraiati sulla schiena“.