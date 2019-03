Giovane coraggioso ritorna al sud per aprire uno studio di Interior Design

Un ingresso in un palazzo d’epoca con musica, luce soffusa e quadri. Così si è aperto, sabato sera, il fantastico opening party del nuovo studio di design “Danilo Guerricchio Interiors”, in una via centralissima della splendida Matera, capitale europea della cultura 2019.

Trasferitosi a Milano per frequentare la facoltà di Disegno Industriale al Politecnico, con una specializzazione in Architettura degli interni, dopo gli studi Guerricchio ha iniziato a collaborare con professionisti di grosso calibro, occupandosi di progetti di varia natura: dagli allestimenti alla progettazione di showroom ed alberghi e finanche a quella di interni per yachts.

Negli anni della formazione con i grandi nomi dell’architettura e del design, Guerricchio ha costruito la sua reputazione grazie ad un forte impegno su ciascun progetto, facendo sì che i progetti prendessero forma passo dopo passo puntando sull’innovazione e sull’esclusività, secondo il proprio stile personale ma senza tralasciare mai le richieste e i bisogni del cliente, con una costante dedizione all’evoluzione delle varie fasi, dal rilievo in cantiere, alla produzione, fino alla consegna.

La passione che lo guida, lo fa specializzare anche nella digitalizzazione di cataloghi con modellazione 3ds Max e Revit nonchè nel rendering. L’esperienza e la profonda conoscenza dei prodotti gli permette di fondere con coerenza gli arredi e gli spazi architettonici per creare la migliore soluzione per l’architettura d’interni. I frazionamenti, i volumi o gli arredi pre-esistenti sono vincoli che rendono interessante e unico ogni progetto.

Tutto ciò lo porta a riflettere su quanto questa sua esperienza possa essere messa al servizio della sua città e, da qui, con nuovi input, allargarsi con un respiro nazionale e transnazionale. Mentre i giovani scappano dal sud, quella di Danilo risulta una scelta di sicuro contro corrente ma molto apprezzabile e fortemente apprezzata in città.

L’opening party di sabato è stato un successo e sull’onda dello stesso ci si augura che la scelta di questo giovane possa essere di sprono ad altri giovani meridionali e che la sua attività possa rappresentare presto un’opportunità di lavoro per quanti siano interessati all’affascinante mondo del design.