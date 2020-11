Sean Connery, i fan notano una strana coincidenza nella data di morte dell’attore scozzese

Come riferito dalla moglie Micheline Roquebrune, Sean Connery è morto così come voleva lui, “in pace, nel sonno ed era tranquillo”. Grazie ad un’intervista da lei rilasciata al Mail on Sunday, la pittrice di origini francesi e marocchine ha precisato che il marito soffriva da tempo di demenza, che lo stava inesorabilmente consumando, ragion per cui gli era sempre più difficile andare avanti.

Oltre alla moglie, anche Ursula Andress, prima celebre Bond-Girl, ha voluto ricordarlo come una persona fuori dal comune, autentica, protettiva e fedele. Dotato di uno spiccato senso dell’umorismo e di una sensibilità difficile da trovare altrove, con lui il feeling fu immediato e non venne mai a mancare, nemmeno negli anni successivi. Per questo motivo rimasero per sempre amici, tanto che la Andress è arrivata a sostenere che “per me Sean non è morto, rimarrà sempre vivo con me”.

Considerato il miglior agente 007 di sempre, l’attore scozzese si è spento il 31 ottobre, una data che per molti fan nasconde un beffardo gioco del destino. Se si considera infatti i numeri del giorno 31.10.20, si scopre che 3+1+1+0+2+0=7, o meglio 007.

Sarà un caso? A ben vedere sembra proprio una coincidenza, ma per chi considera il leggendario Sir uno dei più grandi nella storia del cinema, la data del suo decesso non è casuale, ma frutto di un disegno superiore, destinato ad omaggiare chi ha interpretato magistralmente il personaggio uscito dalla penna di Ian Fleming.

Detto in altre parole, da appassionante sottocategoria dell’esoterismo, anche la numerologia ha attribuito a questa data un significato mistico slegato da qualsiasi logica terrena. Da seduttore per antonomasia, Sean Connery dopo aver stregato intere generazioni di spettatori, ha saputo ergersi a ideale maschile agli occhi delle donne, raggiungendo dei traguardi impensabili per chiunque altro. Chi dopo di lui ha interpretato l’agente segreto britannico, non solo non lo ha mai detronizzato, ma non è nemmeno stato in grado di scalfire la sua immagine e il suo carisma, che grazie alla numerologia sono destinate a rimanere immortali.