Kim Cattrall ha annunciato di aver chiuso con “Sex and the City”

Kim Cattrall non interpreterà mai più il ruolo di Samantha Jones in “Sex and the City”. A dichiararlo è stata lei stessa per mezzo di un’intervista rilasciata al Daily Mail. Ai microfoni del quotidiano britannico, ha infatti ribadito che la scelta è categorica e che non esiste alcuna possibilità di cambiare idea. A quanto pare, la più anziana del quartetto tutto al femminile non vuole sentire ragioni di riunirsi alle tre colleghe.

Dopo 6 stagioni e due film che hanno spopolato diventando un fenomeno di culto e di costume, l’attrice 62enne ha voluto chiudere definitivamente con questo progetto che dal suo punto di vista fa già parte del passato. A pesare sono state le tensioni sorte soprattutto con Sarah Jessica Parker. Le due donne, all’apparenza molto affiatate sul set, nella vita privata non sono mai riuscite a diventare amiche. Chi le conosce, non ha avuto difficoltà a definirle delle nemiche dichiarate.

Nemmeno il suicidio del fratello di Kim Cattrall avvenuto lo scorso anno è riuscito a riavvicinarle: Kim ha persino respinto le condoglianze espresse da Sarah Jessica Parker, bollandole come ipocrite, in quanto presentate al solo fine di sfruttare una tragedia per apparire una persona sensibile e premurosa. “Si imparano delle lezioni nella vita e la lezione che ho imparato è quella di lavorare con brave persone e provare a divertirmi”, ha sentenziato l’attrice canadese di origini inglesi, lasciando così intendere quali conclusioni avrebbe tratto da questa esperienza.

Stando alle indiscrezioni trapelate, l’attrice che ha dato il volto a Samantha Jones si è rifiutata di recitare nel terzo film di “Sex and the City” per una questione economica. In altre parole avrebbe richiesto un cachet più alto, pari a quello di Sarah Jessica Parker.

Su questo dettaglio Kim Cattrall ha però fatto sapere di non aver mai chiesto più di quanto a lei offerto, e di sentirsi stanca di essere considerata la cattiva di turno. Ad ogni modo le altre due attrici del serial sembrano essersi schierate dalla parte di Sarah Jessica Parker, riconoscendo che senza di lei la serie non avrebbe nemmeno avuto modo di esistere.