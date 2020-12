Il 13 dicembre esce il film "In vacanza su Marte", il nuovo cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica

In seguito a una lunga separazione a causa di alcune divergenze personali, Christian De Sica e Massimo Boldi sono ritornati insieme nel 2018 con “Amici come prima”, che è stato il film più visto nelle sale durante la giornata di Natale, registrando un incasso superiore agli 8 milioni di euro.

Nella giornata del 2 dicembre, sul canale di “Coming Soon“, è uscito il trailer di “In vacanza su Marte“, il nuovo cinepanettone con protagonisti proprio Massimo Boldi e Christian De Sica. Nella pellicola saranno presenti Herbert Ballerina, Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Fiammetta Cicogna, Denise Tantucci, Francesco Bruni e Alessandro Bisegna.

La trama e le piattaforme in cui vedere il film

Ecco la trama ufficiale del nuovo film prodotto dalla Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production, e Cattleya, che seguono per filo e per segno tutti i cliché del cinepanettone classico: “Siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare”.

A causa delle forti restrizioni del Covid-19, tutti i cinema del nostro paese sono chiusi e quindi il film non può essere visto nelle sale. Per questo motivo i produttori, insieme al regista Neri Parenti, hanno deciso di farlo noleggiarlo ai clienti sulle piattaforme online e televisive Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, TIMVision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Christian De Sica durante la presentazione del film ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’ultima fatica fatta con Massimo Boldi, rivelando che per le scene si è utilizzato la tecnologia di “The Mandalorian“. Infatti in questa pellicola viene utilizzato il 360 Led Wall, un muro digitale che permette di recitare con una scenografia virtuale.