Giappone, il Museo Ghibli apre le porte ai tour virtuali

I fan di Hayao Miyazaki, il genio dei film di animazione e del filone nipponico possono rivivere le emozioni delle sue opere e dei suoi personaggi grazie al Museo Ghibli. Il Ghibli Museum è un museo completamente dedicato a tutte le opere dello studio Ghibli, lo studio di animazione giapponese che oggi, a causa del Covid-19, è purtroppo chiuso al pubblico per visite ed eventi, ma apre le porte per dei tour virtuali.

Lo Studio Ghibli produce non solo le opere di Miyazaki, regista maggiormente noto al grande pubblico, ma anche di Isao Takahata e altri registi conosciuti al grande pubblico giapponese, ma ancora poco nnoti in Italia. Qualche mese fa alcuni grandi capolavori, per la precisione 21, sono approdati su Netflix per la gioia di tantissimi fan.

Il museo, nato proprio da una idea dello stesso Miyazaki e realizzato nel 2001, si trova in Giappone, per la precisione a Mitaka e risulta una tappa fondamentale per tutti i fan di questo genere d’animazione quando fanno un viaggio nella terra del Sol Levante. Dal momento che l’emergenza sanitaria comporta l’obbligo di stare a casa e uscire solo per necessità, potete vivere le emozioni con dei tour virtuali.

Collegandosi al canale Youtube del Ghibli Museum, i fan e i semplici curiosi del maestro Miyazaki possono avere l’occasione, tramite alcuni video, di ammirare gli interni del museo, oltre ad alcune bozze e diversi schizzi delle opere maggiormente rappresentative. Inoltre, si possono percorrere i corridoi dello Studio Ghibli, ammirare le sale arredate e anche entrare in contatto con alcuni personaggi celebri.

All’entrata del Museo non vi stupite o spaventate, perché troverete Totoro, uno dei personaggi protagonisti dei film d’animazione di Miyazaki. Totoro ha il compito di farvi da guida turistica in questo fantastico viaggio a fianco di Nausicaa, Ponyo e tantissimi altri, compresi i personaggi de La città incantata, solo per citarne alcuni.