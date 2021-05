Elliot Page si mostra in costume dopo la transizione

Sono passati ormai diversi mesi da quanto Elliot Page ha annunciato la sua transizione da donna ad uomo, diventando una delle più famose star al mondo a fare coming out come transessuale. Il protagonista di “The Umbrella Academy” ha adesso mostrato il suo nuovo fisico scolpito sul web.

In una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, l’attore 34enne sorride mentre esce da una piscina, indossando cappello da baseball, occhiali da sole, collana dorata ed un costume rosso. Nella caption dell’immagine, Page scrive: “Il primo costume a pantaloncini di un piccolo trans“, ed ha aggiunto gli hashtag “gioatrans” e “transèbello”.

Si tratta della prima foto che mostra il petto di Elliot in seguito all’intervento di doppia mastectomia, l’operazione per rimuovere i tessuti del seno, al quale si è sottoposto ad inizio anno. Nella foto sono infatti visibili, poco sotto i pettorali dell’attore, i segni delle cicatrici dell’intervento ancora rosse.

In una recente intervista con Oprah Winfrey, Elliot ha svelato perché ha scelto di condividere la sua storia. “Volevo far sapere alle persone quanto è cambiata la mia vita. E voglio che le persone sappiano che non solo mi ha cambiato la vita, me l’ha salvata, ed è così per tantissime altre persone“. Page ha fatto outing come uomo transgenter a lo scorso dicembre. “Mi sentivo un ragazzo da quando ero giovane, ma dovevo avere un certo look per la carriera recitativa“, disse la star, che ha iniziato a lavorare sui set a soli 10 anni.

Nella carriera di Elliot prima della transizione, ruoli in film come “Inception“, “X-Men: Conflitto finale” e “To Rome with Love“, oltre a “Juno“, il film che consacrò la sua carriera e per il quale ottenne una nomination allOscar. A gennaio del 2018 Page aveva sposato la ballerina e coreografa Emma Portner, ma i due si sono separati a metà 2020 ed hanno finalizzato il divorzio all’inizio del 2021.