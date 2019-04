Dumbo, la recensione del film. L’emarginazione e l’amore nel film action di Tim Burton

Cosa ne pensa l’autore

Giovanna Barone - Tim Burton non smentisce mai; ogni suo film regala emozioni e fa riflettere. Ancora una volta Disney ci propone un film che vuole comunicare. Credo che sia una di quelle perllicole da vedere in famiglia e su cui poter confrontarsi sui vari temi che il regista ci mette davanti agli occhi, in maniera chiara e talvolta velata.