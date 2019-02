Dumbo torna al cinema in live action, Tim Burton alla regia

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Sinceramente, pur conoscendo l'estro creativo e visionario di Tim Burton, non so immaginare come abbia fatto rivivere il famoso elefantino, diventato ormai un simbolo. Non apprezzo i remake di film di questo tipo, classici e cult molto amati ed apprezzati ancora oggi, a distanza di decenni, quasi 80 anni in questo caso. Tuttavia, sicuramente il regista avrà in serbo grandi sorprese per il pubblico e vedremo se Dumbo continuerà a scaldare i cuori di grandi e piccini, anche in questa nuova versione.