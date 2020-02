Coronavirus, Serie A: rinviate le gare di oggi in Lombardia e Veneto. Rinviata anche Torino-Parma

In Italia il bilancio dell’epidemia del Coronavirus è allarmante: sono state colpite 79 persone tra cui due morti. La prima vittima è il 78enne Adriano Trevisan di Vo’ Euganeo, che era ricoverato in Ospedale da dieci giorni. L’altra vittima è Giovanna Carminati, la 77enne trovata morta nella sua villetta a Casalpusterlengo, un piccolo comune di Lodi, ed è risultata positiva al Coronavirus nel tampone fatto prima del suo decesso.

Con il passare delle ore aumentano sempre di più le persone colpite dal virus, per questo motivo il Governo sta iniziando a prendere le prime precauzioni. Oltre alle scuole chiuse nel Veneto, si è deciso di rinviare tutti tutti gli eventi sportivi nella zona della Lombardia e del Veneto, per via del numero di contagi nelle 2 regioni che hanno causato 2 vittime.

La decisione del Governo

Ad annunciare questa sospensione delle attività sportive è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in conferenza stampa: “Abbiamo intenzione di annullare tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto nella giornata di domani, ne ho già parlato con il ministro Spadafora”.

La notizia viene confermata anche dal sindaco Beppe Sala sul suo profilo Facebook: “Si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.

Per questo motivo, i match tra Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo in Lombardia, Verona-Cagliari in Veneto, ed anche Torino-Parma in Piemonte, verranno disputate a data da destinarsi. Le uniche partite che dovrebbero giocarsi sono Genoa-Lazio alle 12:30 e Roma-Lecce alle 18:00.

Sempre per il Coronavirus, ieri in Serie B è stata sospesa la partita tra Ascoli e Cremonese, ed oggi anche alcune partite in Serie C e Serie D, oltre ai campionati giovanili e femminili, potrebbero saltare.