Coppa Italia, Juventus – Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Ritorna la Serie A, dopo il lockdown a causa del Covid-19 che ha messo in ginocchio gran parte delle regioni italiane. Dopo molte discussioni riguardanti il fatto di far ripartire o meno la Serie A, si è arrivati alla decisione finale di far ripartire il campionato e le altre competizioni calcistiche da dove si erano bloccate.

La prima partita che si giocherà, sarà proprio la semifinale di ritorno di Coppa Italia, tra la Juventus e il Milan. Le due squadre avevano giocato a San Siro, la partita di andata della competizione, prima del lockdown, che si era conclusa con un pareggio. Venerdì 12 giugno alle 21 scenderanno in campo per giocarsi un posto in finale di Coppa Italia all‘Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1.

Vista la situazione che si è creata, la Lega Serie A ha deciso che in caso di parità tra le due squadre, al termine dei 90° minuti regolamentari, si passerà direttamente ai calci di rigore, saltanto i tempi supplementari, visto che i giocatori sono fermi da molto tempo e non sarebbero in grado di giocare 120 minuti con grande intensità.

Le tattiche di gioco

In casa Juventus, mister Sarri non dovrebbe avere molti dubbi sugli undici titolari da schierare contro il Milan. La formazione bianconera potrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Buffon in porta, mentre nella difesa a quattro Cuadrado potrebbe essere schierato al posto di Danilo sulla fascia destra, mentre a sinistra agirà Alex Sandro, con De Light e Bonucci, come centrali. L’unico ballottaggio per la squadra di casa, riguarda Bentancur e Pjanic a centrocampo, uno dei due giocherebbe a fianco di Matuidi e Khedira. In attacco il tridente sarà formato da Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala.

In casa Milan, mister Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori molto importanti per la squadra, ovvero Theo Hernandez, Samuel Castillejo e Zlatan Ibrahimovic, quest’ultimo non sarebbe sceso in campo, comunque, a causa di un infortunio rimediato durante una sessione di allenamento. La squadra rossonera si presenta a Torino, con il 4-3-2-1, con Gigio Donnarumma a difendere la porta mentre la difesa a quattro sarà formata da: Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria. A centrocampo, Bennacer sarà aiutato da Kessiè e Bonaventura come mezzali, mentre in attacco Paquetà e Calhanoglu faranno da sostegno a Rebic.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus – Milan che si sfideranno nella semifinale di Coppa Italia:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.