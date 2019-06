Calciomercato: le trattative di questa giornata. Colpo del Milan

Il caldo torrido che sta colpendo l’Italia non sta frenando le numerose trattative del calciomercato, come dimostrato da quanto emerso a proposito di numerose squadre, tra cui Milan, Roma, Torino, Atalanta.

Il Milan di Giampaolo, a seguito dell’esclusione dall’Europa League, proverà a consolarsi con Theo Hernandez. Il terzino, classe ’97, attualmente in forza al Real Madrid, potrebbe vestire la maglia rossonera per poter trovare maggior spazio. Rimanendo sempre a Milano, ma spostandoci sul fronte nerazzurro, siamo ai titoli di coda per Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. Mentre resta in stand-by l’operazione per Nicolò Barella, mezz’ala del Cagliari: c’è l’accordo con il giocatore, ma manca quello con la società sarda.

Nella capitale, sponda giallorossa, la situazione è caotica: Manolas e Dzeko ai saluti, per loro ci sono rispettivamente il Napoli e l’Inter. L’arrivo del tecnico brasiliano Paulo Fonseca non sembra aver portato tranquillità, a giudicare dalla vicenda del ritiro giallorosso, annullato 2 giorni prima, e dalle dimissioni di Totti. Sul piede di partenza anche N’Zonzi, che non si è presentato per le visite mediche: su di lui forte l’interessamento del Marsiglia. Per quanto riguarda Daniele De Rossi c’è l’ipotesi di giocare un anno a Firenze, ma il giocatore non è del tutto convinto. Mentre, sul versante biancoceleste, sembra essere molto vicino l’arrivo di Lazzari, esterno destro della Spal.

Giocherà un ruolo da protagonista nel mercato anche il Torino, che, a seguito dell’esclusione del Milan dall’Europa League, disputerà i preliminari. Per l’attacco si pensa a Simone Verdi, esterno offensivo del Napoli reduce da una stagione non troppo entusiasmante, ma su di lui c’è anche l’interesse della Sampdoria.

Attiva sul mercato anche l’Atalanta che, dopo l’acquisto di Luis Muriel, sembra in procinto di chiudere la trattativa con il Cagliari per Joao Pedro.

Scendendo di categoria, invece, il nome caldo è quello di Mirko Antenucci: su di lui si sono mosse Empoli, Crotone e Livorno. Anche i giocatori del Palermo e del Foggia sono in cerca di una sistemazione, in particolare fanno gola a molti club i nomi di: Moreo, Falletti e Kragl. Per quest’ultimo ci sono anche delle offerte dalla Serie A.