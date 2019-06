Calciomercato Milan: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico, ex Empoli e Sampdoria, all’età di 51 anni, avrà la più grande opportunità della sua carriera: sedere sulla panchina di uno dei club più prestigiosi a livello internazionale.

E’ stato proprio il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini a volere Giampaolo sulla panchina rossonera e, secondo gli accordi raggiunti tra i due, il tecnico abruzzese avrebbe firmato un contratto biennale, con opzione per il terzo, da 2 milioni all’anno.

Saranno proprio questi due, insieme a Zvonimir Boban, a pianificare il mercato estivo. Nelle sue ultime avventure sulle pannchine di Empoli e Sampdoria, il tecnico ha sempre adottato il 4-3-1-2. Un modulo familiare in casa rossonera e, come i più appassionati ricordano, anche il preferito da Silvio Berlusconi.

Sicuramente, vista la rosa attuale, gli obiettivi primari riguardano il reparto offensivo: sembra certa la permanenza di Piatek, mentre Patrick Cutrone potrebbe muoversi verso altri lidi per trovare più spazio. Per l’attacco si pensa a una seconda punta da affiancare al bomber polacco, tra cui le prime indiscrezioni di mercato conducono a Patrick Schick e Luis Muriel, giocatori che Giampaolo ha già allenato alla Samp.

Per il ruolo di trequartista, oltre a Suso che sembra per qualità tecniche il più adatto, mister Giampaolo valuterà in quella posizione anche Chalanoglu – posizione che ha già ricoperto al Bayern Leverkusen – e il giovane brasiliano Paquetà.

In attesa di sapere se il prossimo anno il Milan giocherà in Europa, visto che potrebbe rinunciare all’Europa League – in tal caso parteciperà il Torino – il Milan è già intervenuto sul mercato acquistando a titolo definitivo il cartellino di Krunic, duttile mezz’ala di proprietà dell’Empoli. Un centrocampo dinamico quello voluto dal tecnico che, oltre a Biglia in cabina di regia, potrà contare su Frank Kessie e sul recuperato Giacomo Bonaventura.