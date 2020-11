Ancora calcio nei francobolli, ancora un omaggio alla Juventus

Prosegue il fitto calendario di uscite delle carte valori postali ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico. In questa occasione vedremo un nuovo francobollo per il mondo del calcio già celebrato in altre occasioni durante questo 2020 e nello specifico omaggi per gli anniversari di fondazione di Lazio, Cagliari, e Palermo ed ancora la vittoria della Coppa Italia a cura del Napoli; tematica che tira parecchio anche per i non appassionati.

Arriverà il prossimo 17 novembre una delle emissioni oramai tradizionali del mondo filatelico: si tratta dello scudetto per il campionato di calcio che da metà degli anni 80 esce a cadenza annuale. Ancora una volta l’omaggio sarà dedicato alla Juventus, per il nono anno di fila, avendo vinto il titolo del campionato 2019-2020.

Il francobollo dal costo di 1,10 euro (lettera di uso B), in fogli da quarantacinque, è appartenente alla serie tematica “Lo Sport”, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per una tiratura di quattrocentomila esemplari curati dalla bozzettista Tiziana Trinca.

La vignetta avrà sullo sfondo di una spirale formata dal bianco e nero, i colori sociali della Juventus Football Club, che si armonizzano con il verde del campo di calcio, si stagliano le silhouettes di due calciatori in azione di gioco. A destra è riprodotto il logo dello storico club bianconero e a sinistra è riportata la scritta “Juventus” estrapolata dallo stesso logo, mentre in basso suggella la vignetta una banda orizzontale con i colori della bandiera italiana.

Come previsto dalle linee guida per l’emissione delle carte valori postali, l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo, a cominciare dal primo giorno di emissione in uso nella città interssata (Torino). Saranno sicuramente realizzati i prodotti correllati (bollettino, tessera filatelica) che riguardando una delle formazioni più tifate d’Italia e che vedranno la curiosità di numerosi appassionati.