Vegetariano vs carnivoro: chi rischia di più?

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - La dieta che seguiamo ha sempre degli effetti sul nostro organismo, dovremmo considerare il nostro corpo come un tempio e non profanarlo con alimenti ricchi di zuccheri, conservanti e additivi. La salute deve essere sempre messa al primo posto. Lo stesso vale per lo sport che serve per tenere i muscoli saldi ma con la vita frenetica e sedentaria che abbiamo sembra divenuto un lusso per pochi.