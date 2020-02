Tenersi per mano fa bene a corpo e mente. Lo afferma la scienza

Cosa ne pensa l’autore

Rita Serretiello - Fondamentalemente in questo articolo c'è la spiegazione scientifica di gesti che compiamo ogni giorno: quando soffriamo cerchiamo il contatto con le persone a cui vogliamo bene, un semplice abbraccio può portare via un po' dello stress di un'intera giornata, quando aspettiamo una notizia o apriamo una busta importante ci teniamo per mano. Non ci facciamo caso perchè sono gesti automatici, ma in realtà sono una vera e propria cura per la nostra salute, a partire da quella mentale.