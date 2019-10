Spaghetti a colazione: la dieta che fa dimagrire

Sono le diete più strane quelle che arrivano come un uragano, per poi sparire in breve tempo ed essere dimenticate a favore di regimi alimentari più equilibrati. Mangiare spaghetti a colazione, però, sembra essere un’abitudine sempre più utilizzata da persone famose e non: questo primo piatto, se consumato a colazione, farebbe dimagrire velocemente. Anche questa dieta, come molte atre che hanno vinto il premio di”più strane” è firmata Alberico Lemme, farmacista e dietologo non poco contestato.

Essa, in pratica, rientrerebbe tra i regimi proteici, ma può essere considerata anche una dieta dissociata, poichè non prevede l’utilizzo di carboidrati e proteine insieme. La dieta degli spaghetti a colazione sta riscuotendo parecchio successo, forse più per il clamore mediatico che per la base scientifica, infatti è sponsorizzata anche da vip nostrani come Iva Zanicchi e Flavio Briatore.

Come funziona la dieta

La Dieta degli Spaghetti a Colazione, che promette di far perdere fino a 10 kg al mese, prevede la sostituzione del più tradizionale latte e biscotti della colazione con un piatto di spaghetti al pomodoro. Essa è suddivisa in due fasi: quella di dimagrimento, che durerebbe circa tre mesi, e quella di mantenimento, legata al periodo successivo, che dovrebbe educare il corpo a mantenere il peso raggiunto.

Il regime Lemme non prevede il conteggio delle calorie che, secondo il dietologo, non hanno molto a che vedere con l’organismo umano; l’unica unità di misura contemplata è l’indice glicemico degli alimenti.

Cibi permessi: pasta, pesce e carne, acqua, peperoncino, aglio, limone, basilico, timo e cipolla. E’ permessa anche la frittura.

Cibi vietati: zucchero, dolcificanti, latte e derivati, sale, frutta e verdura.

Un menù tipo, quindi, potrebbe essere riassunto nel modo seguente: