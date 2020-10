Sonno e benessere: il materasso matrimoniale fa la differenza

Un buon ​materasso matrimoniale può fare la differenza nella vita di tutti i giorni Assolutamente si! E’ la chiave per un riposo perfetto, per alleviare la stanchezza della giornata e consentire al nostro corpo di rigenerarsi durante la notte.

La scelta del materasso, quindi, diventa estremamente importante. L’attenzione ai materiali, alla tecnologia utilizzata e le caratteristiche saranno fondamentali per una scelta consapevole che produca quel ​benessere fisico ​tanto ricercato.

Materasso matrimoniale: la qualità prima di tutto

Un buon materasso matrimoniale deve garantire una lunga notte di riposo affinché il nostro corpo possa rigenerarsi completamente. Per questo motivo è necessario affidarsi a specialisti​come ​TEMPUR.​

Quest’azienda leader nel settore, in cui opera dai primi anni Settanta, produce materassi e cuscini che sono testati per poter durare nel tempo e che vengono realizzati con rigorosi test ​che garantiscono alti standard e ​certificati di qualità.​

Gli scienziati di TEMPUR per primi hanno capito la potenzialità del ​memory foam,​ una schiuma ad alta densità sviluppata inizialmente dalla NASA per proteggere i propri astronauti nella fase di decollo delle loro missioni, ed hanno iniziato ad utilizzarla per primi nella realizzazione di materassi e cuscini.

Materassi TEMPUR: qualità che dura nel tempo

Un ​materasso matrimoniale TEMPUR viene sottoposto ad una serie rigorosissima di test che permettono di garantirne e certificarne la sua qualità straordinaria. I prodotti di quest’azienda, infatti, sono ​garantiti 10 anni.

I materassi in memory foam, si sa, con il tempo tendono ad affossarsi perchè gli strati interni che li compongono iniziano a cedere ed a strapparsi, annullando di fatto tutto quel benessere fisico che ci si aspetta.

I ​materassi TEMPUR,​ invece, costituiscono un investimento a lungo termine, che ci consente di prenderci cura del nostro benessere e della nostra salute per molto tempo. Tecnologie avanzate, fodere removibili e lavabili e supporto rigido o medio-rigido rendono i materassi matrimoniali di questa azienda​ la chiave per il nostro benessere.​