Myneraux Rilassamento Psicologico: un gruppo Facebook per il benessere fisico e mentale

Ricavare del tempo per noi stessi è la prima regola fondamentale per prenderci cura del nostro benessere fisico e mentale

Spesso e volentieri, infatti, i tanti impegni della giornata ci costringono a ritmi frenetici in cui trovare il tempo per dedicarci a ciò che ci piace, ai nostri hobby, a dell’esercizio fisico o semplicemente all’ascolto del nostro corpo diventa difficile.

Rallentare il ritmo, quindi, è spesso non soltanto utile ma a dir poco fondamentale. Questo periodo di isolamento sociale forzato, dovuto alla situazione che stiamo vivendo, ci offre la possibilità di chiudere il mondo fuori dalla porta di casa e concentrarci soltanto sul nostro corpo e le sue necessità. Il mondo ci offre la possibilità di prenderci del tempo per noi.

Myneraux Rilassamento Psicologico: un gruppo di supporto su Facebook

Ad aiutarci in questo percorso personale, fisico e mentale, quella tecnologia che spesso invece ci rapisce per questioni lavorative. Tante, infatti, le applicazioni o le iniziative online per darci una mano in questo particolare momento.

Tra questi c’è MyNeurax Rilassamento Psicologico, un gruppo Facebook nato proprio per aiutarci a ritrovare la nostra tranquillità interiore, a rilassarci ed a prenderci anche cura del nostro corpo attraverso una regolare attività fisica ed un’alimentazione sana. Aspetti questi di cui dovremmo prenderci cura sempre.

Il gruppo, oltre a fornire spunti interessanti come esercizi per il rilassamento o tecniche di respirazione e meditazione, fornisce anche consigli su cosa fare nel tempo libero, sui tanti hobby a cui potremmo dedicarci ma anche a cosa mangiare per favorire il sonno.

Ricordiamoci, infatti, che una notte di sonno è fondamentale per ritrovare le energie per affrontare una nuova giornata e per rilassarci completamente. Valore aggiunto la preziosa collaborazione della Dr.ssa Paola Serio, psicologa e psicoterapeuta, che interagirà con gli iscritti al gruppo fornendo consigli e suggerimenti, ma anche un supporto psicologico fondamentale per prendere consapevolezza del nostro io e del nostro corpo.

Un’iniziativa utile per prenderci cura di noi ed entrare a far parte di una famiglia virtuale!