Menta: usi, proprietà e benefici

Tutte le varietà di menta (Mentha Piperita) appartengono alla famiglia delle Laminacee; tra queste troviamo la menta acquatica, il mentone, la menta piperita, la menta romana e molte altre.

Fresca e rigenerante, è utilizzata soprattutto in estate per combattere il caldo torrido con bevande e preparazioni di dolci dal gusto inconfondibile.

Le proprietà della menta

La menta ha proprietà aromatizzanti, rinfrescanti, dissetanti e digestive; tra le componenti principali della pianta c’è sono l’olio essenziale, ricco di principi attivi, enzimi (ossidasi e perossidasi), la vitamina C, l’acido fenolico e caffeinico e flavonoidi e tannini.

La menta ha azione antibatterica, antipruriginosa, spasmolitica, ovvero calma le contrazioni muscolari involontarie, gastrointestinale, riducendo le coliche intestinale; può bloccare la nausea causata dal mal d’auto, ha azione antisettica per il cavo orale, cura il mal di testa, le nevralgie e la tosse.

Sebbene la menta ha tantissime proprietà, è sconsigliata a chi soffre di eccessiva acidità di stomaco e di reflusso gastrointestinale, poiché può favorire un maggiore produzione di acidi gastrici.

In cosmesi, la menta è utilizzata per le sue proprietà rinfrescanti, purificanti e tonificanti.

Come usare la menta

Con la menta si possono preparare delle tisane utili per favorire la digestione e rende l’alito fresco. Per esempio, si può fare bollire un litro di acqua e lasciare in infusione una manciata di foglie fresche, oppure dei cucchiaini di menta fresca chiusa, per circa 5 minuti e poi filtrare. Questa tisana va bevuta tiepida e senza zucchero.

La menta può essere utilizzata anche per fare un massaggio tonificante; in questo caso bisogna utilizzare da 3 a 5 gocce di olio essenziale di menta da diluire in 30 cl di olio di mandorle dolci o di semi di sesamo. Massaggiando l’olio essenziale sulla pelle è possibile lenire il fastidioso prurito da puntura di insetti; invece, per preparare un collutorio per l’igiene orale, occorrono 5 grammi di foglie essiccate da lasciare in infusione per 10 minuti in 100 ml di acqua. Una volta raffreddato, dopo aver filtrato le foglie, si può usare come collutorio.