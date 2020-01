Mangiare noci ogni giorno fa bene al cuore e alla linea

Se si ha intenzione di seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, non si può fare a meno di inserire nella propria dieta una manciata di noci ogni giorno. Infatti, le noci sono ricche di proprietà salutari, tra cui: sali minerali, omega 3, melatonina, antiossidanti, e vitamina E. Inoltre, sono benefiche per il sistema immunitario e per il cervello, aiutano ad abbassare il colesterolo, riducono il rischio di mortalità per ictus e sono molto indicate per chi pratica sport.

Per constatare gli effettivi benefici delle noci, sono stati fatti numerosi studi, tra cui quello degli scienziati del Penn State University, guidati dalla dottoressa Penny Kris Etherton, che hanno scelto 45 persone, di età compresa tra i 30 e i 65, tutti obesi o in sovrappeso.

A tutti, prima dell’inizio della sperimentazione, è stato chiesto di seguire un’alimentazione a basso contenuto di grassi saturi. In seguito, durante l’osservazione, i partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi, ed a ogni gruppo sono state assegnate delle indicazioni alimentari differenti.

Al termine della sperimentazione è stato riscontrato che: nei soggetti a cui era stato indicato di mangiare noci intere, hanno ottenuto un effetto benefico superiore, per i valori della pressione arteriosa, rispetto alle persone a cui era stato consigliato di fare una dieta contenente acidi grassi, ma senza mangiare noci. La dottoressa Etherton ha aggiunto che ora la sua ricerca continuerà, concentrandosi sull’effetto delle noci sul microbioma intestinale.

Nonostante le noci contengano un alto contenuto di grassi, sono consigliate per chi vuole mantenere la linea, in quanto contengono anche una buona quantità di fibre, elemento importante per ottimizzare i livello di sazietà. Molti dietologi e nutrizionisti consigliano di mangiare due tre noci al giorno come spezza fame.

E’ bene ricordare che non tutti possono mangiare questo prezioso frutto, sia per chi ha l’allergia da frutta a guscio, sia perchè le noci possono ostacolare l’effetto di alcuni farmaci contro l’ipotiroidismo.