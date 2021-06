Lillo il Mirtillo di Steflor per fare il pieno di salute

In estate uno dei consigli base di nutrizionisti e dintorni è quello di non rinunciare mai a una sana porzione di frutta quotidiana. Naturalmente da privilegiare è la frutta di stagione e in questo periodo, per fortuna, la scelta è ampia. Tra i frutti più preziosi c’è indubbiamente il mirtillo, a cui l’Azienda Florovivaistica di Garden Steflor a Vimodrone (in provincia di Milano) ha dedicato un immenso campo.

In questo campo ogni singola pianta di mirtillo viene curata e coltivata con le dovute attenzioni e a Km zero. Si contano più di tremila piante di sei varietà diverse di mirtillo nero. I frutti vengono raccolti nel momento della maturazione facendo una selezione accurata: questo garantisce una qualità alta con la massima genuinità del prodotto.

È qui che nasce Lillo il Mirtillo che, grazie a quel rispetto per l’ambiente e quella competenza nell’ambito green che da oltre trent’anni fanno di Steflor un leader del settore, risulta un prodotto particolarmente gustoso e salutare. Non è quindi un caso che stia davvero andando a ruba, in quanto apprezzato sia da grandi che da piccini che ne possono godere di tutti i benefici.

È importante ricordare che le proprietà nutritive dei mirtilli sono numerose: sono infatti ricchi di vitamina A e C nonché di antiossidanti, che aiutano a ritardare il processo di invecchiamento, ma soprattutto a prevenire malattie di natura cardiovascolare. Pare inoltre che i mirtilli possano anche proteggerci dai tumori. E non è finita qui: le bacche di mirtillo possono essere usate per combattere le infezioni urinarie e intestinali dovute all’alterazione della flora batterica.

Lo sapevate poi che del mirtillo non si deve buttare via niente? Le sue foglie, infatti, contengono tannino, glucosidi flavonoidi e glucochina. Quest’ultima in particolare ha la funzione di abbassare il livello degli zuccheri nel sangue. Quindi nel caso conservatele e usatele, magari in modalità tisana.