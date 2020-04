L’esercizio fisico è fonte di salute e positività. Numerose le iniziative per promuovere l’home fitness

Tantissime le iniziative nate in questo periodo grazie alla solidarietà, lo yoga è solo una delle tante discipline condivise gratuitamente sulle piattaforme social. Professionisti di vario genere si adoperano per mettere le loro competenze a disposizione della comunità, nasce l’home fitness, un nuovo concetto di sport: pratico e minimalista, ma soprattutto uno sport che avvicina, ora più che mai “distantimauniti” è un pensiero che non conosce confini.

Nascono App gratuite, o al costo di pochi euro, per per allenarsi da casa attraverso sessioni più o meno lunghe che prevedono l’allenamento di tutto il corpo (total body) o di zone specifiche come nel caso di My fitness pal, Nike training club e,senza andare troppo lontano, I due ponti sporting club di Roma fornisce, su una pagina facebook dedicata, un vero e proprio planner di lezioni che spaziano dal fit pilates al virtual bike tour, distribuite in diverse fasce orarie per consentire a tutti di partecipare.

Per i fan della showgirl, Michelle Hunziker condivide con i suoi follower una sessione di allenamento settimanale e, per chi non si accontentasse di una sola seduta a settimana, il portale Lifegate apre a tutti l’iniziativa “Smart Yoga Class” dalla durata di quattro settimane, le cui lezioni si tengono martedì e giovedì alle 19 e hanno una durata di 45 minuti, il corso gratuito può essere seguito sul sito lifegate.it.

Se siete sportivi instancabili e volete dedicarvi all’home fitness senza limiti, su youtube sono numerosi i canali che offrono lezioni di cui potete usufruire a vostro piacimento, alcuni fra questi sono: Fitness in casa, canale che vanta 113mila iscritti e propone lezioni total body, di pilates, esercizi specifici per gambe e glutei e molto altro o, per gli appassionati di attività più tranquille, La scimmia yoga è un canale con 213mila iscritti, i cui contenuti spaziano dalle sessioni di yoga, per principianti, esperti oppure volte al controllo del peso, alle lezioni di meditazione e ai consigli per tenere un alimentazione sana ed equilibrata.

Se vi state chiedendo perchè dedicare una parte del vostro tempo all’esercizio fisico, la risposta arriva dal Ministero della salute: studi scientifici dimostrano che praticare attività sportiva migliori la tolleranza al glucosio, diminuendo il rischio di un diabete di tipo 2, riduce il colesterolo, diminuisce il rischio di andare in contro a malattie cardiache e riduce ansia, stress e depressione ma, soprattutto, lo sport unisce e ci spinge a condividere con altri la nostra stessa passione.