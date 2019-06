La dieta dei 22 giorni: ecco come è dimagrita Beyoncè

Cosa ne pensa l’autore

Sara Zompa - Personalmente non credo in queste "diete miracolose". Penso che si debbano fare più pasti nell'arco della giornata, almeno cinque, dividendoli tra colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena, in modo da non arrivare completamente affamati al pasto successivo. Per il resto concordo con le "regole" imposte, fare movimento è molto importante, così come stare attenti a ciò che si beve. La suddivisione dei macronutrienti non mi convince, io opterei per qualcosa di più bilanciato, per esempio 45% di carboidrati, 30% di proteine e 25% di grassi.