La dieta che previene i tumori: ecco le ultime ricerche

Le moderne ricerche hanno confermato che la prevenzione del cancro e dei tumori parte anche da una dieta equilibrata. Gli studi, infatti, mettono in relazione il cibo con i tumori. L’ideale sarebbe addirittura fare attenzione alle calorie assunte, perché riducendole, si taglierebbero letteralmente le percentuali di rischio.

Proprio il 4 febbraio si terrà il World Cancer Day, la giornata mondiale contro il cancro. Il messaggio, nonché lo slogan, che si vuole diffondere è “I Am and I Will”, ovvero “Io sono e sarò“.

Gli studi

La squadra di ricercatori guidata da Alberto Mantovani, un noto chirurgo italiano, nonché direttore dell’Istituto Humanitas di Rozzano, a Milano, afferma che ridurre il 30% delle calorie assunte riduce la produzione di fattori di crescita e citochine che favoriscono l’infiammazione e la comparsa di tumori.

Ci sono anche altri studi che confermano i risultati riscontrati dal team di Mantovani. Per citarne un altro, ad esempio, non si può non nominare quello condotto da Carlo La Vecchia, professore all’Università degli Studi di Milano. Si tratta di uno studio in cui l’Italia ha partecipato con l’aiuto dell’Airc, che è riuscito a quantificare quanto può effettivamente contribuire una dieta ricca di fibre alla possibilità di ridurre le percentuali di rischio di ammalarsi di tumore al collo o alla testa.

I risultati della ricerca mostrano che consumare 5 porzioni di frutta, o verdura, al giorno e un alto quantitativo di cereali ricchi di fibre, aiuta i pazienti a ridurre anche la possibilità legata al rischio di contrarre il tumore alla bocca, alla gola, nel naso o nella laringe. Tutti i risultati nel dettaglio sono stati pubblicati nella rivista online International Journal of Cancer.