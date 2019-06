La bresaola è il cibo che rende più felici del cioccolato, parola di scienza!

Quando si è tristi e giù di morale si tenta di risollevare l’umore mangiando il cioccolato, ma di recente, gli studiosi hanno scoperto che in realtà esiste un alimento perfetto per ritrovare la felicità, ovvero la bresaola. Lo studio è stato effettuato dai ricercatori del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina IGP.

La bresaola è una delle tantissime eccellenze italiane, i pezzi di carne vengono scelti tra i tagli migliori di manzi controllati, ed ogni pezzo è massaggiato e fatto stagionare in modo naturale da mani esperte. Il suo sapore è unico ed è un salume molto magro poiché contiene circa 2 grammi grasso ogni 100 grammi di prodotto, inoltre, contiene sali minerali ed è ricco di proteine.

Queste caratteristiche ne fanno il salume ideale per gli sportivi e per chi è a dieta, ma con questa ricerca potrà diventare l’alimento preferito da chi ricerca una consolazione nel cibo, senza sensi di colpa per la linea.

La ricerca

E’ proprio il salume tipico della Valchiavenna, regione alpina del nord della Lombardia, il cibo giusto per risollevare il morale poiché contiene un mix di nutrienti capaci di stimolare il nostro cervello nella produzione di serotonina, dopamina ed endorfina, tutti ormoni del buonumore.

Questo mix di nutrienti della bresaola è composto da piccole dosi di triptofano, vitamine del gruppo B e C e acidi grassi Omega-3, tutti elementi in grado di influenzare positivamente non solo il buonumore ma anche memoria, stress e concentrazione.

I ricercatori, analizzando la bresaola hanno scoperto l’equilibrio perfetto di questi elementi che supera di molto il potere anti-stress del cioccolato. Ma la caratteristica principale è proprio il triptofano, che abbinato a vitamine del gruppo B, ferro e carboidrati, stimola una maggiore produzione di serotonina.

Gli abbinamenti

Gli stessi ricercatori hanno quindi consigliato di abbinare la bresaola ad altri alimenti che contengono elementi che stimolano il buon umore, confermando il classico abbinamento con scaglie di parmigiano (altra eccellenza italiana) e pane.

Questo connubio tradizionale può diventare proprio un piatto completo componendo un’insalata accompagnata da arricchita da pane integrale o ai cereali, che sono altri alimenti del buon umore, e arricchita da semi (di girasole, di lino, ecc…) e frutta secca con guscio che, oltre a contenere Omega-3, contengono magnesio, un minerale capace di trasformare gli zuccheri in energia; pomodori, ricchi di vitamina B, utile alla produzione di serotonina e verdure a foglia verde.